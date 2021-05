news

Hem rebut amb dolor la notícia de l'execució de Quintin Jones. El perdó de la família de la víctima i les peticions enviades per centenars de milers de persones no han aturat la lògica de mort

El Quintin tenia 41 anys. La seva ha estat la primera execució estatal de Texas des de juliol de 2020. Per primer cop l'execució s'ha produït sense la presència de la premsa, per un error de comunicació, segons afirma el Departament de Justícia de Texas.

Tenia 21 anys quan va ser condemnat i ha passat 20 anys al corredor de la mort.

La Junta d'Indults i Llibertat Condicional de Texas va votar en contra de concedir clemència al Quintin Jones, ignorant així la petició de la família de la víctima –Berthena Bryant, tia àvia del Quintin–, que havia demanat al governador de Texas Greg Abbott que commutés la condemna per cadena perpètua. La petició de clemència que va fer la família de la víctima es va transformar en una petició que va aconseguir el suport de més de 150.000 persones. A aquestes, se'ls afegeixen els milers de peticions rebudes a través d'aquest web provinents de tot el món.

La germana de la víctima i tia àvia del Quintin havia demanat clemència per a ell amb les paraules següents: "Crec que el governador ha de perdonar-li la vida, perquè ha canviat i és una persona diferent de com era abans". El Quintin havia reconegut que ser perdonat li havia donat força per canviar: "Estimant-me fins al punt de perdonar-me, em van donar la força que necessitava per millorar i voler millorar".

Una infantesa de pobresa, abandonament, abusos i drogodependència no van ser considerats atenuants durant el judici. El Quintin no va culpar las circumstàncies pel que havia fet. Sempre ha manifesta un profund penediment, i durant molt de temps va pensar que mereixia morir pel que havia fet.

Abans de l'execució el Quintin va dir: "Voldria donar les gràcies a tots els que m'han ajudat aquests anys per l'afecte que m'han donat i que he rebut. Són com el cel. L'amistat i l'amor són un plat ple d'aliment per a l'ànima. Espero deixar a tothom records bonics, felicitat i cap tristesa".

Ahir per la tarda, la Comunitat de Sant’Egidio va pregar pel Quintin a la pregària de la tarde de Santa Maria de Trastevere. A la meditació sobre l'Evangeli de Mateu 6,7-15, Marco Gnavi va afirmar: "El perdó és vida, l'absència de perdó és mort". Escolta la meditació



