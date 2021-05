news

24 de maig de 1993-2021: avui fa 28 anys de l'assassinat del cardenal Posadas Ocampo, arquebisbe de Guadalajara (Mèxic)

Comparteix-Ho Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Impressió

El cardenal Posadas Ocampo, arquebisbe de Guadalajara, va ser assassinat per un grup d'homes armats el 24 de maig de 1993, mentre esperava per rebre el nunci apostòlic, que anava a Guadalajara per assistir a la celebració dels màrtirs mexicans de Jalisco.

El cardenal Ocampo va néixer a Mèxic el 10 de novembre de 1926, pocs mesos després de l'inici d'un període de forta persecució dels catòlics, i va ser ordenat sacerdot el 23 de setembre de 1950. S'havia format als anys durs per a l'Església mexicana: coneixia el camí de patiment dels cristians del seu país i per això, després de ser nomenat bisbe el 1970 i posteriorment cardenal el 1991, s'havia fet promotor de la causa de beatificació dels màrtirs mexicans.



El seu record es manté viu a la basílica de Sant Bartomeu de l'Illa, santuari dels nous màrtirs, on hi ha el seu pastoral.

Ves al web de la Basílica de Sant Bartomeu