A new life: la nova vida d'una família afganesa d'ètnia hazara arribada a Italia des de Lesbos

Des d'Afganistan, passant per l'illa de Lesbos, fins a la capital llombarda: un viatge llarg i difícil que, gràcies als corredors humanitaris, ha trobat un destí: una llar, al sud de Milà i sobretot perspectiva i esperança per a començar de nou.

Un grup de quaranta refugiats va aterrar el passat 17 de maig a l'aeroport de Fiumicino. Entre aquests, una família d'una mare amb tres fills, que havia restat atrapada a Lesbos durant dos anys i va viure el dramàtic moment del gran incendi de setembre de 2020, que va acabar amb el campament de refugiats de Moria destruït.

Començar de nou avui també significa la possibilitat, per als tres infants, d'anar a l'escola. Notícia particularment important considerant l'atemptat recent que a Kabul, Afganistan, va afectar una escola del districte de Hazara, provocant 55 víctimes, majoritàriament dones estudiants.



La història d'aquesta família demostra com, gràcies als Corredors Humanitaris, és possible donar una nova vida lluny de la guerra, del terrorisme i la violència. A ells i també a les més de 3.500 persones que des de febrer de 2016 fins avui, han pogut arribar de forma segura a Itàlia, França, Bèlgica i Andorra, salvant-se així dels traficants de persones.

Una nova vida, "a new life", com va exclamar emocionada una de les nenes tot arribant a l'estació central de Milà.