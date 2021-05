news

A Goma (Congo) segueix actiu un volcà en erupció. Sant'Egidio ofereix protecció als desplaçats

Comparteix-Ho Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Impressió

La nit del passat dissabte 22 el volcà Nyragongo, a prop de la ciutat congolesa de Goma, va entrar violentament en erupció i va estendre el pànic entre la població. El volcà és un dels més grans i actius i ja el 2002 la seva erupció va arrasar la ciutat provocant centenars de víctimes. La Comunitat de Sant'Egidio –que és a Goma des del 2000– recorda bé aquells terribles moments.

Actualment la colada de lava no ha arribat a la ciutat però sí a pobles més allunyats. L'erupció ha disminuït molt d'intensitat. Ens escriu Aline Minani, responsable de la Comunitat del Congo:

"Ara la colada de lava sembla que s'ha aturat, però des del diumenge ha augmentat l'activitat sísmica amb petites sacsejades cada trenta minuts. Les autoritats demanen mantenir la calma i aconsellen a les persones que es quedin fora de casa seva. Hi ha molta por i incertesa. Les escoles han tancat, i les altres activitats també. La nit de dissabte a diumenge unes 3500 persones van abandonar la ciutat per buscar refugi: alguns a la propera Rwanda, altres cap al sud per la carretera que voreja el llac Kivu i duu a Sake i Bukavu.

Entre els desplaçats hi ha molts menors. Un centenar d'infants de les Escoles de la Pau no han estat localitzats. Algunes famílies de la Comunitat, sobretot del perifèric barri de Ngangi, han hagut de marxar de casa seva.

La Comunitat es va mobilitzar immediatament per socórrer les víctimes d'aquesta catàstrofe. Diumenge es va preparar un centre d'emergències a la seu per donar de menjar als més pobres i per notificar la desaparició de persones.

Ens ha arribat la pregària de tota la Comunitat aquesta Pentecosta i la crida del papa Francesc ens ha emocionat. Donem les gràcies a la Comunitat mare i a tots els que des de tot el món ens estan expressant la seva proximitat i solidaritat, fent-nos sentir el privilegi de ser una família sense fronteres".