news

Des d'Etiòpia a Itàlia amb un corredor humanitari. Són 13 infants i les seves mares arribats avui, en total 70 refugiats

Comparteix-Ho Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Impressió

Infants, molts infants han arribat avui a l'aeroport de Fiumicino, en braços o acompanyats de la mà de les seves mares i voluntaris. Vénen d'Etiòpia, on s'està lliurant una guerra sagnant. No faran el viatge per mar, que ha costat la vida a molts dels seus coetanis.

En els seus ulls (que hem pixelat per respecte a la seva privacitat) no hi ha por, sinó sorpresa, curiositat, una alegria barrejada amb el cansament del viatge nocturn, mentre a les seves mans sostenen el ram de flors que els han donat els amics amb petos blaus i amb el colom de la pau.

Aquesta és la imatge d'avui. La de l'altra immigració. La dels corredors humanitaris.

Aquest matí, de fet, 70 refugiats de la Banya d'Àfrica han aterrat a Fiumicino amb un vol programat d'Ethiopian Airlines des d'Addis Abeba. Tots ells han estat refugiats durant molt de temps en campaments etíops i en els últims mesos han patit un agreujament de les condicions de vida a causa del conflicte extès al Tigray.

La seva entrada a Itàlia ha estat possible gràcies a un acord amb l'Estat italià, signat el 2019 per la Comunitat de Sant'Egidio i el CEI, que preveu l'arribada de 600 persones vulnerables.

Els 70 refugiats constituïts en 8 famílies, amb 13 menors i 40 adults, majoritàriament joves menors de 25 anys, han estat rebuts a Fiumicino pels voluntaris i alguns familiars seus que ja porten temps vivint al nostre pais, en alguns casos ja són ciutadans italians.

S'allotjaran en diferents ciutats (Roma, Bolonya, Belluno, Parma, Brisighella, Cologno Monzese, Pàdua, Rieti, Ancona, Taranto) en associacions, parròquies, apartaments privats i instituts religiosos, amb el suport de famílies italianes que s'encarregaran d'acompanyar el seu camí cap a la plena integració social i laboral, garantint serveis, cursos de llengua italiana, inserció escolar de menors, atenció mèdica adequada.

Tot això gràcies a un projecte totalment autofinançat amb el 8x1000 del CEI, fons recaptats per la Comunitat de Sant'Egidio i la generositat no només d'associacions i parròquies sinó també de ciutadans que han ofert les seves llars i el seu compromís lliure i voluntari.

SEGUEIX DONANT SUPORT ALS CORREDORS HUMANITARIS AMB UNA DONACIÓ >>