Es compleixen 50 anys de la posada en marxa de l'assistència a domicili a la ciutat

La Comunitat de Sant'Egidio de Barcelona impulsa la cultura de la visita dels joves als ancians amb una trobada, el dia en què l'Església celebra la festa de la Visitació de Maria a la seva anciana cosina Elisabet, coincidint amb el dia en què es compleixen 50 anys de l'inici del "Servei d'Assistència a Domicili" (SAD), que va crear el 1971 l'Obra de la Visitació, una congregació de religioses que va assumir la responsabilitat de dur l'assistència al domicili dels ancians. Posteriorment, les institucions democràtiques van desenvolupar el servei públic d'assistència domiciliària que actualment només cobreix el 65 de la població que hi té dret. La trobada vol demanar que es potenciï aquest servei, tenint en compte també la mort de molts ancians institucionalitzats durant la pandèmia.

La trobada, que duu per títol "Origen i perspectives del servei d'assistència a domicili a Barcelona. Homenatge a l'Obra de la Visitació"

dilluns 31 de maig de2021, a les 18:00h

es retransmetrà per la pàgina de Facebook Sant'Egidio Barcelona, en directe des de la Basílica dels Sants Just i Pastor.



Després de 50 anys d'assistència a domicili a Barcelona, encara estem lluny d'una universalització del servei, mentre que s'ha prioritzat la construcció de noves residències. Actualment, la massacre d'ancians que ha provocat la covid-19 ha posat de relleu la incapacitat d'aquests centres de sostenir la vida dels que són vulnerables. Ha arribat el moment d'abandonar la institucionalització com a eix central de l'atenció i l'assistència als ancians i passar a un altre model centrat en la voluntat dels ancians i l'ajuda que necessiten per quedar-se a casa seva. Per això, entre moltes altres iniciatives que ja existeixen (convivències, centres de dia, pisos tutelats, etc.) cal mantenir xarxes de comunitat i desenvolupar una assistència a domicili que inclogui la vessant social i la sanitària. L'assistència a domicili és molt més econòmica que una solució residencial, però ara costa accedir a les ajudes. La Comunitat de Sant’Egidio demana al nou Govern que creï un nou model d'atenció i cura dels ancians que posi al davant de tot la voluntat que tenen de quedar-se a casa.



L'any que ve es compliran cent anys de la fundació de l'Obra de la Visitació de Nostra Senyora. És una associació de Barcelona que va fundar Francisca Roig Valls, viuda d'Artigas, poc després que el món patís l'epidèmia de grip de 1918. L'Obra de la Visitació va néixer per visitar i ajudar malalts i ancians amb pocs recursos socials i que moltes vegades quedaven abandonats a les cases, i va comptar amb l'ajuda de centenars de voluntaris, sobretot dones.



El "Servei d'Assistència a Domicili per a Ancians (SAD)" ca començar el 1971 amb l'ajuda d'un grup de dones de l'Obra de la Visitació que va assumir la responsabilitat de desenvolupar una ajuda a domicili que incloïa vetlles, ajuda a domicili, assistència d'infermeria i visites. L'any passat Joaquima Ferran, que va ser la directora de l'Obra de la Visitació, va morir per covid-19. La pandèmia s'ha endut la vida d'una generació que després de la guerra va treballar per reconstruir la democràcia i va posar les bases de la societat del benestar de què gaudim avui dia. Mereixen el nostre record, la nostra gratitud i el nostre afecte sincer.

Programa de la trobada

18.00 - Presentació de l’acte i intervencions institucionals



Laura Borràs. Molt Honorable President del Parlament de Catalunya

Jaume Castro. Comunitat de Sant’Egidio

Juan José Moré. Vicari episcopal de religioses. Arquebisbat de Barcelona



18.30 - EL SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA A BARCELONA



Marta Poch. Programa «Visca els ancians»

L’Obra de la Visitació i l’inici del Servei d’Atenció a Domicili (S.A.D.) a Barcelona.

Núria Menta. Directora dels Serveis d’Intervenció Social. Ajuntament de Barcelona.

Present i futur de l’assistència domiciliària a Barcelona.

Montserrat Vilaseca. Comunitat de Sant’Egidio

Cap a un nou model d’atenció i cura als ancians



19.30 - LES VETLLADORES I L’ATENCIÓ ALS ANCIANS A BARCELONA ENTRE ELS SEGLES XIX I XX. Història i carisma de l’Obra de la Visitació.



Ramon Corts. Historiador. Ateneu Universitari Sant Pacià

Les comunitats religioses i l’atenció als ancians a Barcelona entre els segles XIX i XX.



Josep Mª Forcada. Consiliari de l’Obra de la Visitació

Història i carisma de l’Obra de la Visitació.



Armand Puig. Rector de l’Ateneu Universitari Sant Pacià

Un projecte necessari.