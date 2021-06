news

Dia Nacional dels Ancians a Indonèsia: Sant'Egidio connecta 5 residències d'ancians de ciutats i illes diferents per a un espectacle virtual

Durant la pandèmia, la situació d'aïllament i reclusió dels ancians que viuen en residències és un fenomen global. També a Àsia les mesures de contenció del contagi han impedit que durant mesos els ancians rebessin visites o poguessin estar amb parents o amics.

Tal com succeeix a altres llocs del món, Sant'Egidio se les ha empescat per esquivar aquesta situació: videotrucades, enviament setmanal de caramels, menjar bo i cartes.

A Indonèsia el 29 de maig se celebra el Dia Nacional dels Ancians. És una festa que prové de la independència del país, que el 1945 va triar aquesta data per retre homenatge als ancians per l'aportació que van fer a la creació de la República.

En ocasió d'aquest dia, Sant'Egidio ha aconseguit que alguns voluntaris entressin a 5 residències d'ancians de l'arxipèlag per fer uns moments de festa presencialment, després d'haver-se fet la prova i seguint tots els protocols i mantenint la distància. Els diferents actes s'han connectat per web, de manera que a cada residència podien veure els actes que es feien a les altres, creant així una trobada virtual en què han participat uns 150 ancians amb els seus amics i els voluntaris.

El vídeo dels Joves per la Pau en què aquests explicaven la importància que tenen els ancians per a ells, la salutació creuada entre les illes de Java i Sumatra, entre Timor i Roma, han creat un acte que ha trencat l'aïllament i ha tornat a encendre l'entusiasme i l'esperança que la fi de la pandèmia no és lluny.