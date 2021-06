news

Nou acord per a corredors humanitaris a França: tres famílies de refugiats sirians són rebudes a París

La matinada passada va arribar procedent del Líban a l'aeroport de París-Roissy un nou corredor humanitari per a tres famílies de refugiats sirians gràcies al nou protocol d'acollida firmat a França per Sant'Egidio, el Ministeri de l'Interior, el Ministeri d'Exteriors i Semaines sociales de France.

El protocol preveu les condicions d'identificació, acollida, integració i inclusió a França, durant els propers dos anys, de 300 refugiats que són al Líban i que procedeixen d'Iraq i de Síria, amb prioritat per a les persones més vulnerables. El nou protocol és continuació del primer, que es va firmar el 2017 i que va permetre acollir 504 persones a França amb els mateixos criteris.



Els corredors humanitaris, que el 2019 van ser guardonats per l'ACNUR amb el premi Nansen, són una iniciativa ciutadana, ecumènica i europea. És un model replicable que la Comissió Europea ha reconegut com via legal d'accés a formes de protecció a la Unió Europea.



Les històries dels que ja han arribat amb els Corredors humanitaris demostren que no només és possible salvar els que corren el perill de caure en mans de traficants, sinó també de començar itineraris d'integració gràcies a la generositat de molts europeus (alguns han ofert fins i tot casa seva per acollir-los) i la seva dedicació voluntària i gratuïta.



Els corredors humanitaris, que van començar a Itàlia el 2016, han permès acollir més de 3500 persones a Itàlia, França, Bèlgica i Andorra. Provenien de Síria, Iraq, Líbia, Etiòpia i Lesbos.



