Diàleg, pau i el treball del programa "Bravo!" protagonitzen la visita de monsenyor Vincenzo Paglia a Ouagadougou

L'amistat de la Comunitat de Sant'Egidio amb Burkina Faso en tots els seus aspectes, des del treball de les últimes dècades per inscriure al registre civil els infants fins a iniciatives de diàleg i pau, han centrar la visita que monsenyor Vincenzo Paglia ha dut a terme durant quatre dies a Ouagadougou. El país pateix des de fa temps durs atacs armats de grups gihadistes del Sahel, amb la conseqüència dramàtica de milers de desplaçats. Allà Sant'Egidio és "una presència important", ha destacat el president de Burkina, Roch Marc Christian Kaboré, durant la seva reunió amb monsenyor Paglia i una delegació de Sant'Egidio, precisament per la gran necessitat que hi hagi un diàleg que inclogui tots els components religiosos i civils i "que vegi en la diversitat una riquesa, i no un motiu de conflicte".



Monsenyor Paglia va aprofitar la visita per renovar l'amistat amb l'arquebisbe de Ouagadougou, el cardenal Philippe Ouedraogo –que ha compartit diverses trobades amb Sant'Egidio sobre diàleg i la presència de l'Església a l'Àfrica– i va visitar la Comunitat en alguns llocs significatius del seu treball al país.



A la casa família en què viuen algunes ancianes –que han estat salvades dels prejudicis que sovint envolta les persones d'avançada edat a l'Àfrica i les aïllen– van celebrar la trobada i van evocar la necessitat que ningú no sigui abandonat. Una altra trobada significativa va ser la que va tenir amb l'equip de Bravo! (Birth Registration for All Versus Oblivion), el programa d'inscripció al registre civil que des del 2009 ha aconseguit inscriure més de 3.800.000 de persones, sobretot menors que, pel fet de ser "invisibles" corrien el perill de patir abusos de tota mena, a més de no "existir" per a l'Estat en què viuen. Especialment interessant va ser la visita a un centre de maternitat d'Ouagadougou on, gràcies a un acord amb l'Estat, els nounats s'inscriuen gratuïtament en néixer per tal que des del seu primer dia de vida no hi hagi dubtes sobre la seva identitat.