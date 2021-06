news

Andorra, un Estat petit i acollidor, acull una nova família de refugiats de Síria #corredorshumanitaris

Comparteix-Ho Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Impressió

Divendres va arribar a Andorra una altra família de refugiats sirians gràcies als corredors humanitaris, que fins ara han permès acollir i integrar a Itàlia, França, Bèlgica i Andorra més de 3500 refugiats que fugien de la guerra. Es tracta d'una parella amb un nen provinents del Líban que es reuniran finalment amb els seus parents que van arribar a Andorra gràcies al primer grup dels corredors humanitaris.



Van ser rebuts per Judith Pallarés, ministra d'Afers Socials, Joventut i Igualtat, que s'ocuparà de l'hospitalitat, mentre que la Comunitat de Sant’Egidio proporcionarà acollida i integració als refugiats, que s'han instal·lat a Sant Julià de Lòria. La parròquia els va preparar una bonica cerimònia de benvinguda.



Aquest corredor humanitari ha estat possible gràcies a un protocol d'acord que van firmar el Principat d'Andorra i la Comunitat de Sant’Egidio el 2018. D'aquesta manera s'obria el camí per a l'arribada de 20 refugiats. El Principat d'Andorra va aprovar aquell any una llei específica per permetre l'entrada al país per motius humanitaris. Espanya va col·laborar amb el trànsit de refugiats en els dos primers grups que van arribar, i aquest cop ha estat França, que ha volgut oferir la seva col·laboració.