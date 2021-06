news

Pregària "Morir d'esperança" en record dels migrants que perden la vida intentant arribar a Europa - VIDEO

En ocasió del Dia Mundial dels Refugiats que se celebrarà el proper 20 de juny, la Comunitat de Sant’Egidio convida a tothom a participar, presencialment o per internet, a la pregària "Morir d'esperança", organitzada juntament amb altres organitzacions que treballen en l'àmbit de l'acollida i la integració de persones que fugen de guerres o de situacions insuportables als seus països (Associazione Centro Astalli, Caritas Italiana, Fondazione Migrantes, Federazione Chiese Evangeliche in Italia, Scalabrini Migration International Network, ACLI, Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, ACSE).



A la basílica de Santa Maria de Trastevere de Roma, avui dimarts 15 de juny a les 18:30h es recordarà les 43.390 persones que han mort, sense comptar les persones desaparegudes, des de 1990 fins avui al mar Mediterrani o en altres rutes, per terra, de la immigració a Europa. És un recompte dramàtic que s'ha agreujat més encara l'últim any: ja són 4071 les persones que, des de juny de 2020 fins avui, han perdut la vida al Mediterrani i per terra intentant arribar al nostre continent, sobretot des de Líbia a través de la ruta del Mediterrani central.



Durant la pregària de Santa Maria de Trastevere, que presidirà el cardenal Pietro Parolin, Secretari d'Estat de Sa Santedat, es recordaran alguns noms de persones desaparegudes i s'encendran espelmes en record seu. Hi participaran també nombrosos immigrants de diferents orígens, així com familiars i amics de persones que han perdut la vida al mar.

EN DIRECTE A TRAVÉS DELS NOSTRES CANALS

YOUTUBE - FACEBOOK - SANTEGIDIO.ORG