Es pot ser jove i sant: a la Universitat UCA de Buenos Aires, col·loqui sobre Floribert Bwana Chui

La Universitat Catòlica Argentina (UCA) ha organitzat un seminari dedicat a la figura de Floribert Bwana Chui com a part del cicle "Santedat: pots ser jove i sant", una proposta per als joves d'avui. El seminari es realitza el 17 de juny de 18.30 a 20.00 hores (hora de Buenos Aires).

El programa inclou una introducció a la Càtedra Pontifícia de la UCA, un informe sobre el context històric i social de la República Democràtica del Congo, a càrrec del professor Francesco De Palma, autor d'una biografia sobre Floribert. La segona ponència serà a càrrec del pare Francesco Tedeschi, de la Comunitat de Sant'Egidio, postulador de la causa de beatificació. Després hi haurà una entrevista-testimoni del bisbe emèrit de Goma, Mons. Teofile Kaboy. Finalment hi haurà temps dedicat a consultes del públic.