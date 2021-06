news

A Calais, la Comunitat de Sant'Egidio de Bèlgica acompanya els joves migrants i refugiats que encara no tenen un futur

Comparteix-Ho Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Impressió

Amb motiu del Dia Mundial dels Refugiats, un grup de la Comunitat de Sant'Egidio de Bèlgica ha anat a Calais, on milers de joves refugiats viuen a la frontera en situacions dramàtiques des de fa mesos i de vegades fins i tot anys. Provenen principalment d'Eritrea, Sudan i Afganistan, i proven d'arribar al Regne Unit.

Les condicions de vida són esfereïdores. La gent dorm en petites tendes o a l'aire lliure. Hi ha famílies i menors no acompanyats.

Els refugiats han agraït les sabates còmodes i resistents, els sacs de dormir i els paquets d'aliments. També han agraït el "calorós" moment de trobada, que ha acabat amb un partit conjunt de voleibol.



En veure aquests joves, atrapats en la seva situació de refugiats sense un lloc per arribar, és més forta l'exigència que Europa afronti de manera seriosa i responsable la qüestió migratòria.

Sant'Egidio proposa vies segures i legals, sobretot els corredors humanitaris per als refugiats de guerra vulnerables. Entre les propostes que darrerament ha presentat la Comunitat, hi ha també la migració legal i temporal per motius laborals i un compromís més consistent per a relacions econòmiques més justes entre el nord i el sud, i sobre la resolució pacífica dels conflictes, per tal que ningú no es vegi obligat a marxar del seu país.

Més a fons

Immigració: un recurs més per tornar a començar

Governar les migracions: la bona pràctica dels corredors humanitaris