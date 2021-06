news

A Nova York es relaxen les mesures contra la pandèmia i la Comunitat ho celebra amb les persones sense llar #santegidiosummer

En un dia molt calorós, però a l'ombra dels arbres de Central Park, la Comunitat de Sant’Egidio de Nova York s'ha reunit amb els amics del carrer per celebrar el tradicional pícnic d'inici de l'estiu.

Després del difícil any de la pandèmia, en què Sant'Egidio ha acompanyat els amics sense llar pels carrers deserts de les ciutats, amb ajuda alimentària i altres ajudes, ha arribat una oportunitat de reunir-se finalment per celebrar-ho.

Enguany s'han unit a la celebració persones que, durant els mesos més difícils, han decidit afegir-se a la Comunitat per ajudar en la seva tasca social.

La imatge d'aquesta família especial, formada per persones d'edats i orígens diferents, suggereix com es pot reconstruir la ciutat de manera humana i solidària per conviure-hi.