És festa al Bronx, per a la finalització de l'Escola de la Pau... i el començament de la #santegidiosummer

Aquest any ha estat molt difícil per a tots, però no hi ha dubte que els infants són dels qui més han patit. Poder fer l'Escola de la Pau al Bronx tots els dissabtes ha estat una ocasió d'alegria i orgull. Tot i que ha estat un any molt difícil, l'hem viscut junts.

Per això, la festa de final de curs a l'Escola de la Pau del Bronx s'ha viscut amb una gran alegria, recordant tots els moments importants viscuts al costat dels infants i joves. No és una festa de comiat: s'està preparant un estiu diferent, sempre junts. A Nova York, la Comunitat ha obert la possibilitat als que vulguin oferir-se per ajudar.