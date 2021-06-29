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Festa dels sants apòstols Pere i Pau. Litúrgia eucarística EN DIRECTE a les 19:30h presidida pel cardcenal Mario Zenari, nunci apostòlic a Síria

29 Juny 2021

LiturgiaOración en vivo

Record del beat Ramon Llull (1235-1316): català, proper a l'esperit de sant Francesc, va estimar els musulmans i va promoure el diàleg entre els creients

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