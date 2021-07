news

Delegació de Sant'Egido a Tanzània per a reforçar la col·laboració en matèria de diàleg per la pau i iniciatives humanitàries a l'África

Una delegació de la Comunitat es va traslladar a Tanzània on s'hi va reunir amb diverses autoritats del país i en particular amb l'expresident de la República Jakaya Kikwete i la ministra d'Afers Exteriors Liberata Mulamula. També fou una oportunitat per conèixer el secretari de la Conferència Episcopal i saludar els bisbes reunits per a una formació.

La trobada amb la ministra Mulamula fou molt cordial i va tenir com a objectiu reforçar la relació d'afecte i confiança que havia sorgit de la seva participació a la pregària per la pau a Madrid. La ministra va voler subratllar la seva estima cap a la Comunitat pel treball per la pau i el diàleg interreligiós, i mostrà una gran satisfacció per la presència de la Comunitat a Tanzània.

Durant la trobada es va debatre sobre la difícil situació al nord de Moçambic: la greu crisi humanitària amb centenars de milers de refugiats i la necessitat d'intervencions per a donar-los suport, l'enfortiment de les comunitats locals i la intervenció dels països de la regió i la Unió Europea per contenir la violència de la insurrecció.

També es va parlar del Sudan del Sud, l'Àfrica Central i altres països de la regió i de la possibilitat de forjar relacions entre la Comunitat i el Govern de Tanzània i la Comunitat de l'Àfrica Oriental, amb seu a Arusha, a través de relacions bilaterals.