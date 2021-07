Amb motiu del G20 a Matera, alguns ministres d’Afers Exteriors dels països implicats van aprofitar per visitar Sant’Egidio

news

A les vigílies del G20 a Matera, que es va centrar en els temes del multilateralisme, l'Àfrica i la seguretat alimentària, alguns ministres d'Afers Exteriors dels països implicats van visitar la Comunitat.

Amb la ministra de Relacions Exteriors de la República Centreafricana, Sylvie Baïpo-Temon, es va abordar la situació al país en relació amb la pandèmia de Covid-19 i la possible col·laboració de la Comunitat en la campanya de vacunació. La República Centreafricana és un país on Sant'Egidio està molt compromès tant en el procés de pau i desarmament, com en la implementació de la salut pública amb la presència del programa DREAM.

El canceller finlandès també va visitar Sant'Egidio. El govern finlandès participa activament en la resolució de conflictes i durant la visita del ministre es van analitzar algunes situacions, incloses la del Sudan del Sud, la República Centreafricana i els esdeveniments recents a Mali i Etiòpia.

Amb ell es va discutir el programa dels corredors humanitaris i la crisi migratòria a la Mediterrània.