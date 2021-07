news

Texas ha executat John Hummel, malgrat els milers de peticions de clemència

John Hummel, de 45 anys, fa ser assassinat dimecres 30 de juny mitjançant injecció letal a la presó de Huntsville. Una mobilització internacional, impulsada també a través de la campanya "No Death Penalty" de la Comunitat de Sant’Egidio, havia demanat mesures alternatives a la pena capital.



"Em penedeixo de l'assassinat", va dir Hummel a la llitera d'execució en la seva declaració final. "Agraeixo a tots els que han tingut present i han pregat per la meva família els últims dies. Us estimo a tots". La seva història



Milers de firmants de la petició del web nodeathpenalty.santegidio.org partidaris de mesures de misericòrdia, alhora que compartien el dolor de les víctimes, han afirmat que no hi ha justícia sense vida.

Malgrat aquesta extraordinària mobilització internacional, s'ha dut a terme la condemna a mort. La seva execució havia estat fixada per al 17 de març de 2020, però un tribunal d'apel·lació la va ajornar a causa de la crisi sanitària: destacava que calia un enorme desplegament de personal, entre guàrdies de la presó, advocats, testimonis, etc., que afavoria el contagi de covid-19.



És la segona execució als Estats Units el 2021 –ambdues a Texas–, a més de les tres execucions federals que va dur a terme l'anterior administració.