República Democràtica del Congo: la campanya #alimentsperatothom arriba a les zones més afectades per la covid

A les regions nord i sud del Kivu, a la República Democràtica del Congo, s'està produint una represa de la pandèmia de covid-19: els casos augmenten sobretot a les ciutats de Goma i Bukavu.

En aquestes dues regions, a més, s'ha prolongat l'estat de setge i segueixen les operacions militars per neutralitzar els diferents grups armats que ataquen a la població civil. El passat diumenge una bomba va esclatar en una església de Beni, al nord de Kivu, tot i que per sort no va provocar víctimes.

El volcà Nyragongo s'ha reactivat i ha fet que molts desplaçats tornessin a Goma. La combinació d'aquests factors (emergència sanitària, de seguretat i mediambiental) ha augmentat la pobresa general, i cada vegada és més difícil aconseguir aliments, com han denunciat les agències de les Nacions Unides.

Per això les Comunitats de Sant'Egidio estan impulsant una campanya de repartiment d'aliments a Bukavu, Uvira i Goma, amb la intenció de fer front a aquesta necessitat. Amb aquest objectiu van a buscar els pobres allà on viuen i organitzen repartiments d'aliments i ajuda sanitària. Fins avui hem repartit més de 3000 paquets d'aliments, però la campanya seguirà funcionant durant tot el mes de juliol, amb visites també a la presó i a dispensaris.