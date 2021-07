news

Els Estats Units suspenen la pena de mort federal

El Fiscal General obre una revisió de la llei

Comparteix-Ho Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Impressió

El Fiscal General dels Estats Units, Merrick B. Garland, ha suspès la pena de mort federal amb un comunicat de l'1 de juliol en què ordena que es revisin els procediments. El memoràndum denuncia l'aspecte "arbitrari" de la pena de mort i el seu "impacte desproporcionat entre persones negres", preocupacions juntament a altres que "requereixen una atenta anàlisi i valoració per part dels legisladors".

Que se centri l'atenció en el continu recurs a la pena de mort als Estats Units és significatiu en un moment en què es reprenen les execucions després d'una suspensió a causa de l'emergència sanitària. El 30 de juny, l'última execució aplicada a Texas va llevar la vida a John Hummel, per a qui una mobilització internacional, també a través de la campanya "No Death Penalty" de Sant'Egidio, havia demanat mesures alternatives a la pena capital.

Document

Moratorium on federal executions pending review of policies and procedures