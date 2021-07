news

Calor: crida de Sant'Egidio per protegir els ancians. Una visita pot salvar una vida

Les anunciades ones de calor d'aquests dies són un perill per als ancians, primeres víctimes de la covid-19

L'estiu ja ha començat i amb l'estiu, els problemes que porten les onades de calor a les nostres ciutats, amb dies de semàfor vermell previstos per a les properes setmanes. Els que més perill corren amb la calor i la soledat són sobretot els ancians.



En un any marcat per la pandèmia, els ancians ja han patit prou. Arreu han estat les principals víctimes a les quals la covid-19, com va escriure el papa Francesc en el seu missatge per al Dia mundial dels avis, "ha reservat un tracte especial, un tracte més dur".



No volem que torni a passar!



Per això Sant'Egidio fa una crida a tothom: fixem-nos aquests dies en els ancians sols que viuen a prop nostre, començant pels veïns de casa; tots podem fer alguna cosa si ajudem directament els que tenen problemes: n'hi ha prou amb una visita o una trucada de telèfon; no passem de llarg si veiem una situació problemàtica, truquem el timbre d'un veí nostre per saber com està. De vegades una visita pot salvar una vida, perquè més que la calor, sovint el perill és la soledat. La humanitat i la solidaritat poden ser una defensa en tots dos casos.

En un moment crític com és l'estiu, la Comunitat de Sant’Egidio no interromp el seu acompanyament als ancians. Els propers mesos els centres de la Comunitat seguiran oberts no només com a llocs per passar agradablement el temps sinó també com a punt de referència per a qui necessita ajuda i per a qui la vol donar.



Alhora, les visites a domicili i un servei telefònic continu permetran que tothom surti de l'aïllament, trobi companyia i rebi l'ajuda que necessita.



Sant'Egidio també intensificarà el seu treball amb el programa "Visca els Ancians" que fa el seguiment de milers de persones a través d'una xarxa de seguiment actiu i d'actuacions amb ancians de més de 80 anys.



"Visca els Ancians" també posarà en marxa campanyes informatives sobre com protegir-se de la calor durant la pandèmia de covid-19 i sobre la vacunació amb l'enviament de milers de cartes, el repartiment d'aliments a domicili, el suport i la formació dels cuidadors, i l'organització d'actes culturals i de socialització. El programa, a més, preveu punts solidaris itinerants pels carrers per donar consells, ajuda i companyia.