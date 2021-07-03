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Litúrgia eucarística presidida pel cardenal vicari de Roma Angelo De Donatis

3 Juliol 2021 - ROMA, ITÀLIA

LiturgiaOración en vivo

Festivitat de l'apòstol Tomàs. Va confessar Jesús com el seu Senyor i va donar-nes testimoni, segons la tradició, fins a l'Índia.

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