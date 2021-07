news

La Comunitat de Sant'Egidio expressa el seu afecte pel papa Francesc i li desitja una ràpida recuperació

Aquesta tarda el recordarem de manera especial a la pregària pels malalts

Comparteix-Ho Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Impressió

Amb gran afecte la Comunitat de Sant'Egidio recorda el papa Francesc en aquests moments del seu ingrés a l'hospital A. Gemelli i li desitja una ràpida recuperació.

A la pregària de la tarda de la Comunitat, que avui està dedicada als malalts, hi haurà una invocació especial i una súplica de protecció pel Sant Pare, com tantes vegades ens ha convidat a fer, per tal que pugui recuperar aviat la salut i pugui exercir plenament el seu ministeri de pare i pastor.