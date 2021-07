news

Les vacances solidàries fan cultura: amb qui viu al carrer, a la descoberta de les belleses de Barcelona #santegidiosummer

Comparteix-Ho Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Impressió

Barcelona és, malgrat la pandèmia, una de les destinacions turístiques més populars d'Europa. El patrimoni cultural de la ciutat i els seus voltants és immens. Però sovint és el privilegi d'uns pocs, i no és sempre accessible per als qui viuen en condicions d'extrema pobresa, els que no tenen casa i viuen al carrer.

Per això hi ha el #santegidiosummer: per incloure als exclosos, també a través de la reapropiació dels llocs artístics, de la cultura, de la història de la ciutat en la qual es viu.

En aquests dies, Sant'Egidio organitza visites per als més vulnerables - ancians, persones sense llar o persones amb discapacitat - a llocs significatius com la Sagrada Família, la muntanya de Montserrat o el castell de Montjuïc, per anomenar els més coneguts.

A Montserrat, a 50 km de Barcelona, ​​hi ha un monestir benedictí dedicat a Maria, molt visitat. Ara ha estat una destinació de peregrinació per a persones sense sostre, amics del carrer, que freqüenten la Casa de la Solidaritat de la Comunitat de Sant'Egidio a Barcelona, ​​un centre en el cor de la ciutat que proporciona aliments i ajuda de forma encara més intensa en l'emergència actual.

"Gent de pau" visità el Castell de Montjuïc, una fortificació prop del port, en una zona on es troben llocs d'interès antics i moderns. És una oportunitat per a conèixer la història i cultura de la ciutat, especialment per a aquest grup per definició "internacional", format per persones que vénen de diferents parts del món i que, amb la Comunitat, tenen accés a un camí d'inclusió.

El #santegidiosummer expressa la necessitat d'estar junts en amistat, de superar les distàncies degudes a les desigualtats, a través de compartir la vida, que també es nodreix de les belleses artístiques i naturals de la ciutat i el seu entorn. La transmissió de la cultura es converteix en un regal, una clau per acollir a qui queda en els marges només per ser estranger o pobre.