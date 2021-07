news

Arriba a Pemba (Moçambic) un carregament d'ajuda humanitària de Sant'Egidio per als desplaçats de Cabo Delgado

El 3 de juliol va arribar a Pemba, capital de la martiritzada regió de Cabo Delgado, un vol organitzat per la Unió Europea amb ajuda humanitària de la Comunitat de Sant'Egidio, juntament amb material de primera necessitat aportat pels governs italià i portuguès i per agències internacionals.

Les ajudes són per als desplaçats, que en aquella província actualment són quasi 800.000, que fugen del terrorisme de matriu jihadista que arrasa des de fa uns anys aquella part del Moçambic.



Des de 2017, quan va començar la crisi, la Comunitat de Sant’Egidio ha ajudat les víctimes del conflicte, gràcies a una presència molt difosa al territori no només de Cabo Delgado, sinó també de les properes províncies de Nampula i de Niassa, cap on van bona part dels refugiats interns.

El carregament que ha arribat a Pemba conté productes de primera necessitat com ara mascaretes, roba i sabates noves, productes molt valuosos per a qui ha perdut la casa i tot el que tenia.



Només en aquest últim any Sant'Egidio ha repartit als desplaçats més de 100 tones d'aliments i de productes de primera necessitat, no només a les persones que hi ha als camps de refugiats sinó també a aquelles que han trobat refugi en cases de familiars o en habitatges improvisats.

Moltes famílies han rebut ajuda per construir una casa i reprendre les activitats agrícoles en zones més segures del nord del país, mentre que altres han rebut ajuda per pagar el transport i fugir de les zones en conflicte o per reunir-se amb altres parents.

Això és el que va fer la Dina, que va arribar a Pemba després de l'atac a la ciutat de Palma (seu del projecte d'extracció de gas) i no tenia notícies del seu pare ancià i cec. Amb l'ajuda de Sant'Egidio, després de quasi un mes, la Dina ha pogut entrar en contacte amb el seu pare, que ha rebut ajuda per arribar a Pemba i reunir-se amb la seva filla.

La seu de la Comunitat de Sant’Egidio de Pemba s'ha convertit en un centre d'acollida per a les persones que aconsegueixen fugir dels atacs, però arriben a la ciutat extenuats després de setmanes de fugir a través de la selva.