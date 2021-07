news

Sudan del Sud, 10 anys de vida del país que espera la pau

Avui se celebren 10 anys de la independència de Sudan del Sud, que la va obtenir després d'un llarg i dolorós conflicte amb Jartum.

Deu anys difícils, durant els quals el país encara no ha trobat l'estabilitat i la pau i queda molt per fer.

Sant'Egidio treballa pel diàleg polític a través de la "Rome initiative", gràcies a la qual Govern i oposició militar fan avenços significatius cap a la pau.