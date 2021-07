news

Ajuda humanitària als refugiats de l'Estat de Benue a Nigèria

de la Comunitat de Sant'Egidio en col·laboració amb l'Ambaixada de Bèlgica

És la primera vegada que el camp de desplaçats de Tse-Yandev, situat al llarg de la carretera al nord de la ciutat de Markurdi, capital de l'estat nigerià de Benue, rep aliments i assistència. En el seu interior hi viuen 10.000 persones, que han fugit de les seves llars a causa dels enfrontaments continus. De fet, a Nigèria hi ha un antic conflicte entre pastors d'ètnia fulani -d'origen musulmà- i camperols -amb majoria cristiana, pel control dels recursos econòmics com la terra i l'aigua. Recentment, la desertificació, que empeny a la gent a buscar terres cap al sud, així com l'ús sense escrúpols de les armes, que es converteixen en una eina de violència i robatori, han exacerbat el conflicte i agreujat la situació.

Els atacs dels qui sovint són víctimes, els agricultors, es multipliquen i el conflicte s'intensifica seguint la lògica de la venjança. Això ha provocat la fugida de milers de persones desplaçades que han trobat refugi a l'estat de Benue. Però les condicions en què viuen són dramàtiques. L'habitatge, els serveis sanitaris, la salut i l'alimentació són veritables emergències.

Per tant, el lliurament d'una gran quantitat d'ajuda alimentària ha estat un moment important. Sant'Egidio els ha pogut distribuir gràcies a una gran donació de l'Ambaixada de Bèlgica a Nigèria. En el moment del lliurament, l'ambaixador belga Daniel Bertrand expressà el seu pesar per a les gravíssimes condicions de vida dels veïns del camp. Alhora, elogià la tasca de la Comunitat de Sant'Egidio a Nigèria per la iniciativa i proximitat a aquestes situacions de sofriment.

El responsable del campament, Vev Gabriel, després de rebre la generosa donació, va expressar la seva alegria dient que "ha revifat l'esperança entre els desesperats".