Videonews: La Comunitat de Sant’Egidio al Niassa prossegueix amb les ajudes als desplaçats de Cabo Delgado

En aquests dies la Comunitat de Sant'Egidio està compromesa al nord de Moçambic amb els desplaçats de Cabo Delgado, que van fugir a causa de la violència del terrorisme gihadista que afecta des de fa alguns anys a aquesta part del país.

Arròs, oli, fesols, sal, sucre i sabó: això beneficiarà més de 40 famílies desplaçades que es troben actualment al centre de reubicació de Sanjala a la província de Niassa.

"La nostra ajuda no resol les vostres dificultats però almenys durant uns dies tindreu un àpat diferent. I volem recordar a les famílies que sou aquí al centre que no s'oblidin mai d'usar màscares quan surtin i quan rebin una visita, i que es mantinguin espaiades ". Els beneficiaris del centre estan molt satisfets amb l'ajuda i agraeixen a la Comunitat de Sant'Egidio: "Gràcies per la vostra ajuda i torneu quan pogueu" .... "És la segona vegada que veniu, això vol dir que no ens oblideu, que ens recordeu".