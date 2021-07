news

Les Escoles de la Pau de Barcelona i Manresa fan escola d'estiu amb infants de 10 nacionalitats

Comparteix-Ho Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Impressió

Aquests dies, Barcelona i Manresa comencen les vacances amb els infants de vàries Escoles de la Pau de la Comunitat de Sant’Egidio. A la foto hi veiem un grup de Manresa, amb infants de 10 nacionalitats diferents, molts d'ells provinents de països africans com ara Gàmbia, Nigèria, Mali o el Marroc. Alguns són refugiats de Síria. Altres provenen d'Hondures. Tots participen a l'Escola d'estiu que aquests dies fan en un poblet del pre-Pirineu.



Són unes vacances que han preparat els Joves per la Pau, que els últims anys han crescut molt per respondre a la pandèmia acompanyant cada dia tots els infants i les seves famílies.