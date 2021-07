news

Sant'Egidio participa del dolor de l'Església per la mort del cardenal Laurent Monsengwo Pasinya. El missatge d'Andrea Riccardi

La Comunitat de Sant'Egidio es suma al dolor de l'Església de la República Democràtica del Congo i de tot el poble congolès per la mort del Card. Laurent Monsengwo Pasinya, arquebisbe emèrit de Kinshasa, mort ahir als 82 anys.

Andrea Riccardi, en el missatge enviat al seu successor, card. Fridolin Ambongo Besungu, expressant la seva profunda tristesa per la pèrdua d'un "pastor apassionat i afectuós", ha escrit:

"Al llarg dels anys, amb la Comunitat de Sant'Egidio, he tingut l'oportunitat de conèixer i apreciar el seu compromís amb la pau i la justícia. Em va honrar amb la seva veritable amistat, al Congo i a Roma, i guardo un record de les seves visites i reunions, sempre orientades a donar suport als esforços comuns per la pau i la democràcia, des del període de transició de 1991 a períodes més recents.

Per descomptat, la seva mort és una gran pèrdua per a tota l'Església, però estic convençut que el cardenal Monsengwo, en el seu ministeri episcopal, va sembrar molt, amb fets i paraules, i crec que el seu exemple mai deixarà de donar fruits i de suscitar un compromís renovat amb el futur de l'Església al Congo i a l'Àfrica ".

La intervenció de card. Monsengwo Pasinya a Munic el 2011

A les imatges, algunes trobades del card. Monsengwo amb la Comunitat de Sant'Egidio: a la pregària per la Pau a Múnich el 2011, fins a la inauguració del centre DREAM a Kinshasa