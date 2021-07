news

Aquest matí han arribat provinents de Lesbos (Grècia) 34 refugiats amb els corredors humanitaris. Entre ells hi havia alguns menors no acompanyats

Seran acollits a vàries regions italianes amb itineraris d'integració personalitzats

Aquest matí, a les 9.30, han arribat a Fiumicino, amb els corredors humanitaris, trenta-quatre refugiats de l'illa grega de Lesbos. Són de tretze nacionalitats (entre altres, Afganistan, Mali, Congo, Somàlia i Síria) i seran acollits a Itàlia seguint el model, que ja ha demostrat el seu èxit, dels corredors humanitaris, que des del febrer del 2016 ja ha permès que més de 3.700 persones arribin de manera segura, i protegits dels traficants de persones, a Itàlia, França, Bèlgica i Andorra.



Amb aquest últim corredor humanitari –que ha estat possible gràcies a un protocol que van firmar el 22 de setembre de 2020 la Comunitat de Sant’Egidio i el ministeri de l'Interior– arriben a Itàlia també 8 menors no acompanyats i 7 joves que acaben d'assolir la majoria d'edat fa unes setmanes, mentre esperaven el seu trasllat. Es tracta de nois i noies que van arribar a Grècia el 2019, que van haver de fer difícils viatges per Àsia, Àfrica o Orient Mitjà en què van patir maltractaments, explotació i violència. Els menors seran acollits per famílies de l'Associació Comunitat Papa Joan XXIII i en centres familiars d'alguns municipis toscans que juntament amb la xarxa de tutors voluntaris de la Toscana, sense utilitzar fons públics, han ofert la seva disponibilitat.



Els refugiats, famílies i individus, seran acollits a la Toscana, al Laci, al Vèneto, a l'Emília-Romanya, a les Marques, als Abruços i al Piemont Tots van començar el seu itinerari d'integració ja a Grècia: van preparar la seva sortida estudiant italià amb un professor de la Comunitat de Sant’Egidio que es connectava per internet cada dia per impartir classes de llengua.



El grup que ha arribat avui ho ha fet pocs dies abans que comencin les activitats estiuenques de Sant'Egidio a Atenes i Lesbos, on –fins a finals d'agost– 200 voluntaris de tot Europa aniran a repartir aliments, fer tallers educatius per als infants, donar classes de llengua i fer excursions per als residents dels camps o per als sol·licitants d'asil.



AJUDA ELS CORREDORS HUMANITARIS AMB UN DONATIU >>