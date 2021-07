news

L'estiu solidari de Sant'Egidio continua: aviat arribaran noves missions dels Joves per la Pau a Bihac (Bòsnia)

L'estiu solidari de Sant'Egidio segueix amb les noves missions dels Joves per la Pau a Bihac (Bòsnia), ciutat fronterera a pocs minuts de la frontera amb Croàcia. Les noves missions estan previstes per a finals de juliol i principis d'agost.

Objectiu: ajudar els nombrosos refugiats que duen temps en territori bosnià després de vàries expulsions que els impedeixen trobar un futur a Europa.

A Pàdua han recollit unes mil samarretes, que enviaran en furgoneta per repartir als migrants. També hi enviaran motxilles, sacs de dormir, sabates esportives i bateries per a mòbils que han recollit a les ciutats del nord-est italià on hi ha la Comunitat.

Les missions dels joves de Sant'Egidio es dedicaran, a més de repartir els ajuts, a l'important treball en xarxa amb entitats presents al territori i sobretot a conèixer rostres i històries dels seus coetanis que des de l'Afganistan, el Pakistan, Eritrea o Somàlia han fet viatges llargs i extenuants sense perdre l'esperança d'un futur de pau.

Aquest poble de persones sense terra té el somni de construir ponts de legalitat, com els corredors humanitaris, especialment per als més vulnerables, perquè no siguin abandonats a la seva sort. Treballaran per protegir els més fràgils abans no arribi l'hivern.

