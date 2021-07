news

Paul Schneider, una vida per a l'Evangeli a l'Alemanya nazi. Va morir al camp de Buchenwald el 18 de juliol de 1939. Aquesta és la seva història

El 18 de juliol de 1938 moria al camp de concentració nazi de Buchenwald el pastor evangèlic Paul Schneider.

"Al búnquer on hi havia les cel·les fosques d'aïllament, vaig conèixer el pastor Schneider; estava a la cel·la del costat de la meva. Cada matí deia una pregària per als presos, i per això l'apallissaven i el torturaven cada vegada [...]. El diumenge de Pasqua, tot d'una, vam sentir les poderoses paraules: "Això diu el Senyor: Jo soc la resurrecció i la vida". Las llargues files de presos en formació es van sentir profundament torbades per la valentia i l'energia d'aquella voluntat indòmita [...]. Mai no va poder pronunciar més d'algunes frases. Llavors sentíem com l'apallissaven els guàrdies...".

El record d'un company de detenció explica que Paul Schneider va dedicar la seva vida a l'Evangeli fins l'últim moment.

Al Santuari dels Nous Màrtirs de la Basílica de Sant Bartomeu de l'Illa de roma hi ha una carta que va escriure a Buchenwald per a la seva família.

La vida de Paul Schneider (del web sanbartolomeo.org)