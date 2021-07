news

#MandelaDay: Recordar Nelson Mandela és un compromís per la pau i la convivència pacífica a l'Àfrica

El 18 de juliol, dia del seu naixement, se celebra el Nelson Mandela International Day, un dia internacional impulsat per les Nacions Unides per fomentar els drets humans i la lluita contra la discriminació racial segons el gran exemple que va deixar "Madiba".

Mandela va ser un pare per a l'Àfrica pel paper que va tenir en la desaparició de l'apartheid a Sud-àfrica i, en general, per la seva lluita contra la segregació racial. 26 anys de presó i una lluita no violenta. El seu va ser un exemple d'humanitat per a tot el món: sempre va ensenyar un camí de justícia, llibertat, perdó, igualtat, reconciliació i pau per a la unitat dels països.

Premi Nobel per la pau el 1993, Nelson Mandela va ser el primer president negre de Sud-àfrica. Va morir amb 95 anys el 2013 a Johannesburg.

La Comunitat de Sant'Egidio el recorda especialment perquè va treballar amb ell en el procés de pacificació de Burundi el 2003. Mandela parlava anglès en un país dividit entre hutus i tutsis i francòfon, però les seves paraules eren les del "Pare", i tots els burundesos les percebien com si els les digués a ells; paraules de veritat perquè eren viscudes abans de ser pronunciades. De vegades, quan el "papa" se n'anava, tornaven a discutir, perquè les divisions eren profundes. Però sense Mandela també la pau a Burundi hauria estat impossible. D'aquella trobada en va néixer una responsabilitat més: la de continuar el somni de pau, perdó i reconciliació de què va ser intèrpret Nelson Mandela.