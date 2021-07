news

La Comunitat de Mönchengladbach a Alemanya recull ajudes per a les víctimes de les inundacions

La Comunitat de Sant'Egidio de Mönchengladbach està situada en un dels Länder alemanys més afectats per les inundacions, Renània del Nord-Westfàlia. Fins avui hi ha 46 víctimes en el Land més poblat d'Alemanya i la devastació és gran. Molts han perdut les seves llars o negocis. En particular, en algunes àrees del Baix Rhin, Eifel i a l'àrea d'Aquisgrà. Es tracta de petits pobles, dels que procedeixen alguns amics de la comunitat, amb els quals hem aconseguit establir contacte en aquests últims dies, encara que sigui per telèfon. De fet, les rutes d'accés segueixen bloquejades. Eifel, una zona molt bonica que és destí habitual de vacances, ha quedat afectada. Allà, els infants de l'escola de la Pau de Mönchengladbach han estat ben rebuts anys enrere durant l'estiu, acollits en parròquies i algunes congregacions religioses amb qui han establert una amistat. Avui dia, moltes d'aquestes persones es troben en dificultat. Després de diversos dies intentant-ho, ha estat possible finalment establir almenys un contacte telefònic, a l'espera d'anar aviat als llocs afectats. Mentrestant, els infants de l'Escola de la Pau, com a mostra de solidaritat, estan recollint roba, aliments, joguines i articles d'higiene personal per expressar el seu afecte als qui els han acollit durant tants anys. Entre els qui preparen les ajudes hi ha alguns refugiats sirians, que van arribar a Alemanya el 2015 i ara són de la Comunitat. Ala, una dona siriana, ha dit: "Nosaltres també hem passat grans dificultats i ara som feliços ajudant". L'experiència del patiment viscut, de fet, ensenya que només podem salvar-nos junts i hem de romandre units. "Perquè tots estem en el mateix vaixell", va dir Bangin sobre Síria. Una jove alemanya s'ha sorprès en veure aquest compromís: "No m'hagués imaginat que hi hauria aquesta solidaritat".

Els Joves per la Pau també s'han encarregat de classificar i empaquetar les donacions. Ja hem pogut enviar un ajut. "Hem gaudit fent-ho", ha dit la Lara, de 18 anys, "és bo fer alguna cosa pels altres i no podem deixar a les persones soles". Quan s'obrin els carrers podrem lliurar la resta de les ajudes preparades personalment i visitar els ancians i les famílies afectades tot organitzant altres col·lectes i ajuts per a la reconstrucció.