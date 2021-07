news

A la Bèlgica afectada per les pluges torrencials, els Joves per la Pau de Lieja s'uneixen per ajudar i rehabiliten un centre d'acollida a Verviers

En aquests últims dies, diverses ciutats d'Alemanya i Bèlgica s'han vist afectades per devastadores inundacions, que han causat més de 180 morts, incloses 27 a Bèlgica. Números que segueixen augmentant, mentre que centenars de persones es troben desaparegudes.

La Comunitat de Sant'Egidio en la pregària ha expressat el seu dolor i la seva proximitat als familiars de les víctimes i s'ha unit a la cadena de solidaritat que ha sorgit espontàniament davant aquesta catàstrofe humanitària.

Els Joves per la Pau de Lieja s'han traslladat a Verviers, una de les zones afectades. A l'entrar al centre de la ciutat, l'escena que s'hi van trobar va ser inquietant. Restes de cotxes, mobles, refrigeradors i butaques s'amuntegaven als carrers, hi havia arbres arrencats que cobrien les voreres. El fang cobria els carrers i s'havia de zigzaguejar entre els munts d'escombraries, els cotxes enderrocats i els vehicles d'emergència.

És a Saint-Remacle, un barri desfavorit prop del centre de la ciutat, on els Joves per la Pau s'hi han posat a treballar. El Carrefour Sant-Remacle, el centre social de la parròquia, s'havia inundat. Al llarg de la jornada, els joves van buidar les habitacions i van netejar la capa de fang que havia deixat l'aigua, tornant a fer accessible el local, que ara s'utilitzarà per a activitats solidàries per a les persones afectades per la inundació. Un gest molt apreciat pel degà de Verviers i la seva comunitat, que han sentit l'escalf de l'amistat i han agraït el gest als joves de Sant'Egidio. Amb el seu gest de solidaritat, permetran que el centre reprengui les seves activitats de suport a la comunitat el més aviat possible.