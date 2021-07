news

Jornada Mundial dels avis i dels ancians: el compromís de Sant'Egidio per a què el missatge del Papa Francesc arribi a tothom

El 25 de juliol se celebrarà el Dia Mundial dels avis i els ancians, promogut pel Papa Francesc. El Papa, en aquest temps travessat per la pandèmia, els ha dirigit un missatge que diu "Sóc amb vosaltres cada dia", esperant que tots els ancians siguin acompanyats per un "àngel" i al mateix temps demanant a cada ancià que dugui a terme un paper decisiu en la construcció del futur de tothom:

"Vull dir-te que et necessitem per a construir, en fraternitat i amistat social, el món del demà: aquell en el qual viurem - nosaltres amb els nostres fills i néts - quan la tempesta hagi amainat. Entre els diferents pilars que hauran de sostenir aquest nou edifici hi ha tres que tu, millor que d'altres, pots ajudar a col·locar. Tres pilars: el somni, la memòria i la pregària. La proximitat del Senyor donarà la força per emprendre un nou camí fins i tot per als més fràgils d'entre nosaltres, pels carrers del somni, la memòria i la pregària". LLEGEIX TOT

La Comunitat de Sant'Egidio, agraïda al Papa per aquesta iniciativa, se suma a la celebració d'aquesta festa: uns centenars d'ancians de Roma participaran diumenge vinent, a les 10 del matí, a la litúrgia eucarística celebrada pel Papa a la Basílica de Sant Pere.