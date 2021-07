news

Ajudem el poble moçambiquès, víctima del terrorisme. Crida de Sant'Egidio

Vídeo de la conferència de premsa i informació sobre com fer donatius

"Fem una crida al món polític, institucional i a l'opinió pública: no abandonem Moçambic en el moment dramàtic que està vivint. Al nostre país se n'ha parlat poc, hi ha hagut una absència. Hem de ser conscients de la gravetat de la situació per renovar els lligams d'amistat entre Itàlia i Moçambic, que es remunten a l'ajuda durant la lluita per la independència i al procés que va dur a firmar la pau el 4 d'octubre de 1992, que es va aconseguir a Roma gràcies a la mediació de Sant'Egidio". Són paraules del pare Angelo Romano, de l'Oficina de relacions internacionals de la Comunitat en la seva intervenció a la conferència de premsa (VÍDEO - IT).



Els últims mesos Sant'Egidio està responent a la creixent demanda d'ajuda i ha repartit més de 100 tones d'aliments, així com mascaretes, sabó, roba i mantes. La Comunitat ha obert una col·lecta extraordinària de fons per augmentar les ajudes.

FES CLIC AQUÍ per saber com ajudar



Des de 2017 el nord de Moçambic és víctima d'atacs terroristes que han provocat milers de morts, 800 mil desplaçats interns i posen en perill l'estabilitat del país. Sant'Egidio és a Moçambic des dels anys 80, i s'ha estès per totes les capitals provincials del país i per 140 ciutats i pobles, entre els que hi ha els de la regió de Cabo Delgado, epicentre dels atacs gihadistes. D'allà, membres de la Comunitat, juntament amb la resta de la població, han hagut d'abandonar casa seva i refugiar-se a les províncies veïnes, com va passar a Mocimboa da Praia, Mbau, Muatide, Miudumbe i Lyautua. A Mbau (província de Mocimboa da Praia) durant els atacs al poble van assassinar 8 membres de Sant'Egidio entre setembre i octubre de 2019; un altre jove de la Comunitat va ser assassinat el juny del 2020 a l'atac a Mocimboa da Praia.



"Aquests mesos Sant'Egidio ha volgut donar una resposta a la creixent necessitat dels desplaçats i ha repartit més de 100 tones d'arròs, així com mascaretes, sabó, roba i mantes –ha recordat el pare Angelo Romano– a 25 mil persones que estan a les províncies de Cabo Delgado, Nampula, Niassa, Zambesia i Sofala. Més de mil persones han rebut ajuda per reunir-se amb altres familiars a zones més segures del país, i altres, per reassentar-se en zones més tranquil·les. Sant'Egidio els ha donat una casa i un terreny per treballar la terra, amb llavors i eines agrícoles, per ajudar-les a reconstruir una vida autònoma".



Els propers mesos la Comunitat augmentarà el repartiment de paquets d'aliments, productes sanitaris i escolars, proporcionarà eines de treball i material de construcció als desplaçats perquè puguin construir casa seva, i també planeja construir escoles en alguns dels camps més grans i crear beques d'estudi perquè els estudiants d'escoles superiors que han hagut d'interrompre els seus estudis els puguin reprendre. Per això obre una campanya de recollida de fons a dona.santegidio.org





Com fer un donatiu per ajudar al poble moçambiquès, víctima del terrorisme

Donatius per transferència bancària

IBAN: IT67D0760103200000000807040

Codi BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX

Beneficiari: Comunità di S.Egidio-ACAP Onlus Piazza S.Egidio 3/a, 00153 Roma

Concepte: EMERGÈNCIA MOÇAMBIC

Donatius online

Visita dona.santegidio.org i selecciona el projecte "Emergència Moçambic" o bé especifica el concepte "Emergència Moçambic".

Conferència de premsa

El pare Angelo Romano mostra en conferència de premsa els efectes de la crisi humanitària en la població i les actuacions de la Comunitat, que compta amb una presència capil·lar en el territori moçambiquès.