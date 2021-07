news

L'amistat de Sant'Egidio a les presons de Guinea

Són els dies de l'Eid al-Adha, dies de festa a Guinea, país de majoria musulmana (85%; els cristians, majoritàriament catòlics, són una consistent minoria del 10%).

Un grup de la Comunitat de Sant'Egidio de Barcelona, que treballen en el programa DREAM, ha dut la festa allà on no hi hauria arribat mai. A la presó de Dubreka, a 50km de la capital, han cuinat pollastre amb arròs per a 170 presoners i han repartit ajuda alimentària gràcies als benefactors de Barcelona que han fet donatius per a la iniciativa. Tots els reclusos han rebut sabó, dentifrici, mandioca i sucre. Les ajudes mitiguen les difícils condicions de les presons africanes i la festa es converteix en una ocasió per obrir espais de fraternitat, en la trobada amb altres cultures.