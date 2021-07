news

1ª Jornada Mundial dels avis i els ancians instituïda pel Papa Francesc. La participació de la Comunitat de Sant’Egidio

El diumenge 25 de juliol se celebrarà la 1a Jornada mundial dels avis i els ancians, instituïda pel Papa Francesc. La Comunitat de Sant'Egidio s'uneix amb gratitud, a tot el món, a la celebració d'aquesta festa així com a la litúrgia eucarística que tindrà lloc a la Basílica de Sant Pere amb la participació d'alguns centenars d'ancians romans. En el marc del programa televisiu "A sua immagine" (Rai 1), un reportatge sobre “Visca els ancians!” mostrarà les activitats del programa de Sant'Egidio que atén a la població major de 80 anys, també amb la participació activa dels mateixos ancians.

En aquest temps travessat per la pandèmia, el Papa els ha adreçat un missatge anomenat "Estic amb vosaltres cada dia", esperant que tothom sigui acompanyat per un "àngel" i alhora demanant a cada ancià que dugui a terme un paper decisiu en la construcció del futur de tothom:

"Vull dir-te que et necessitem per a construir, en fraternitat i amistat social, el món del demà: aquell en el qual viurem - nosaltres amb els nostres fills i néts - quan la tempesta hagi amainat. Entre els diferents pilars que hauran de sostenir aquest nou edifici hi ha tres que tu, millor que d'altres, pots ajudar a col·locar. Tres pilars: els somnis, la memòria i la pregària. La proximitat del Senyor donarà la força per emprendre un nou camí fins i tot per als més fràgils d'entre nosaltres, pels carrers del somni, la memòria i la pregària". LLEGIR TOT

A més, a tota Itàlia, la Comunitat s'encarregarà de difondre el missatge que el Papa Francesc ha dirigit als ancians. La carta es lliurarà personalment o s'enviarà per correu, gràcies també al suport d'Enel Cuore, que durant molt temps ha donat suport a la Comunitat en el seu compromís amb els ancians, en concret a diverses desenes de milers d'ancians a tota Itàlia, sigui en ciutats, en petits municipis o a les illes.

