La Comunitat de Sant'Egidio s'afegeix afectuosament al dolor del seu president, Marco Impagliazzo, i de la seva família per la mort del seu pare, Dino, que va traspassar després d'una llarga vida durant la qual va ser exemple d'implicació civil i testimoni de l'amor cristià per l'Església i pels més pobres, especialment pels sensesostre de Roma. Era conegut com "el xef dels pobres" per la seva dedicació a donar de menjar a centenars de persones sense llar cada dia.

El seu funeral se celebrarà a la basílica romana de Santa Maria de Trastevere dimarts 27 de juliol a les 11h.

