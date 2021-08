news

Covid-19 i la variant Delta a l'Àfrica: una situació alarmant

A l'Àfrica, la situació està empitjorant. Segons les últimes dades estadístiques sobre la pandèmia de Covid-19, ens trobem davant d'una acceleració mai vista abans en tot el continent.

La variant Delta es dissemina i fa molta por, especialment si es té en compte que les vacunes han arribat només a l'1% de la població, mentre que l'OMS dóna l'alarma: "Necessitem vacunes immediatament".



A l'Àfrica, la situació sanitària s'està descontrolant. Segons les últimes estadístiques sobre la pandèmia de COVID-19, ens enfrontem a una acceleració mai abans vista en el continent.



Tant el portaveu de l'Organització Mundial de la Salut Matshidiso Moeti com el director general Tedros Adhanom Ghebreyesus han dit que la situació a l'Àfrica és preocupant i que l'escalada de la tercera onada està colpejant al continent amb una velocitat sense precedents.



Els casos de COVID-19 es dupliquen cada tres setmanes. Ja s'han reportat gairebé 202.000 casos només en l'última setmana, una de les pitjors dades de la història. Tant el nombre de nous positius com el de morts aquesta setmana és gairebé un 40% més alt que l'anterior.



DREAM, en aquest moment difícil, continua la seva col·laboració amb els governs africans contribuint concretament a la detecció de malalties, la conscienciació de la població, la formació dels treballadors de la salut i la vacunació.



Alguns dels nostres centres s'han convertit en autèntics referents en la lluita contra el virus. Un exemple és el centre DREAM de la República Centreafricana que, seguint amb les seves activitats habituals, ha estat triat pel govern com un dels punts de vacunació COVID del país.



A més, els nostres laboratoris a Malawi i Moçambic, fins avui, treballen per diagnosticar la infecció per COVID 19 en la major quantitat de persones possible i, fins i tot el nostre centre a la República Democràtica de Congo, a Kinshasa, s'ha convertit en un hub de vacunació.



L'objectiu de DREAM, present al continent des de fa 20 anys, segueix essent garantir l'accés als serveis de salut per a cada vegada més persones. En aquest sentit, també avancem cap a aquest nou desafiament de la pandèmia, permetent un accés equitatiu a les proves i a les vacunes.



Consulta la notícia a la pàgina web de DREAM.