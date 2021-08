news

6 d'agost de 1945, atac nuclear a Hiroshima. El 2021, el difícil camí del desarmament nuclear

Comparteix-Ho Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Impressió

El 6 i el 9 d'agost de 1945 dues bombes atòmiques van destruir les ciutats japoneses de Hiroshima i Nagasaki. Després de més de 75 anys, després dels acords de "no proliferació" (1986) i la "prohibició total de proves nuclears" (1996), molts països encara no han renunciat a la fabricació i a la possessió d'armes nuclears.

El papa Francesc, en la seva visita al Japó el novembre de 2019 va dir amb fermesa: "L'ús de l'energia atòmica per a fins de guerra és immoral, de la mateixa manera que és immoral la possessió d'armes atòmiques". Citant aquestes paraules, 42 associacions catòliques, entre elles la Comunitat de Sant’Egidio, han adreçat un crida al Govern i al Parlament italians per tal que Itàlia s'adhereixi al Tractat sobre la prohibició d'armes nuclears (TPNW). El tractat, "primera eina internacional jurídicament vinculant que prohibeix explícitament aquests instruments", com va destacar el Papa, va entrar en vigor el 22 de gener de 2021. Als Estats que l'han ratificat, són il·legals l'ús, desenvolupament, prova, producció i fabricació, adquisició, possessió, emmagatzemament, instal·lació o desplegament d'aquestes armes. La crida s'adreça a Itàlia, que no forma part ni dels 86 països firmants, ni dels 55 que van ratificar el tractat, com altres països estratègics l'adhesió dels quals donaria un gran impuls al progressiu desarmament nuclear, un acte de consciència de tota la humanitat, que recorda l'únic i –si volem que sigui definitivament l'últim– atac nuclear de la història.

Llegeix també

06/08/2020 75 anys després de la bomba atòmica d'Hiroshima. La boja cursa que ha d'acabar (IT)

06/08/2019 Hiroshima: una foto que val més que mil paraules (IT)