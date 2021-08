Eutíquia: buscant la felicitat al camp de refugiats d'Eleonas. Reportatge dels Joves per la Pau des d'Atenes

Un grup d'universitaris de la Comunitat de Sant’Egidio de Roma estan aquestes setmanes a Atenes, on animen activitats per a infants al camp de refugiats d'Eleonas. Publiquem tot seguit un reportatge que han enviat.



Plouen cendres a Atenes. L'emergència per calor, l'emergència per incendis i l'emergència humanitària conflueixen sota el cel gris de l'Àtica. El sol de les dues de la tarda es reflecteix a les planxes del camp de refugiats d'Eleonas; caminem a poc a poc entre els contenidors i les tendes, i sentim que se'ns claven els ulls silenciosos dels nens que treuen el cap curiosos. Qui sap què els haurà passat pel cap, pensem després de tancar les primeres inscripcions de l'Escola d'estiu per als nens del camp de refugiats, mentre la nostra ombra es projecta sobre les tendes i sobre els contenidors.



Vint joves universitaris de Roma estem aquí, a Atenes, travessant els carrers del primer centre d'acollida per a sol·licitants d'asil de tot Grècia: Eleonas. Però per als nens som "aammu" (tiet en àrab), "teacher" o "my friend" (molt popular). Tot just han passat dos dies i ja ens demanen que tornem a saludar-los "quan tornem l'any que ve". Ves a dir-los tu que d'aquí a un any esperem que ja no hi siguin, entre els que esperen una nova vida al camp de refugiats.



Per a molts d'ells el que havia de ser temporal s'ha convertit en la vida de cada dia. Com en el cas del Saleh, de 12 anys, orgullós de dur el peto de traductor-voluntari que ha improvisat de seguida. Va marxar de l'Afganistan amb 9 anys i ha passat els 3 darrers anys entre Lesbos i Atenes. Passa el mateix amb el Batuol, siriana d'11 anys; quan li demanes de quina ciutat ve, diu el nom d'un camp de refugiats del Líban. 2021, 2011, el càlcul és ràpid. Del seu país, només n'ha vist la guerra, però amb gran lucidesa diu que mai no hauria deixata casa seva per acabar en un altre contenidor.



Es podrien lamentar per mil motius, i podrien justificar les pintades d'ànims que hi ha tot al voltant del camp; però quan els tornem a veure al dia següent cridant tot just veuen arribar els autocars, quan ens regalen les sabates (ells a nosaltres!) per canviar les sabates gastades de caminar entre les pedres d'Eleonas, o quan veiem riure el Janaan, de 10 anys, que va en un cotxet de nadó com si fos una cadira de rodes a causa de la seva distròfia muscular, entenem que la felicitat, per als infants d'Eleonas, està en aquests moments despreocupats, en aquells Baby Shark que canten a plens pulmons balancejant-se en un gronxador. Un dibuix i un dia corrents darrere dels més petits del camp acaben canviant la nostra idea de l'"eutíquia" que sempre busquem; ho veiem en les expressions de l'Ilaf, somali de 16 anys que en duu 2 al camp, i que ha decidit ajudar-nos amb els nens, ensenyant-nos així que quan dones el teu temps, es confon el que ajuda i el que és ajudat.



Aviat tornarem a Itàlia, i ens endurem les nostres històries, petits quadres de la pinacoteca de les migracions humanes. Mentre ens allunyem de les planxes d'Eleonas ens venen al cap els grans acords, les normes i les lleis; els veiem en els ulls d'aquells nens que encara treuen el cap, curiosos, des dels contenidors; es trenquen en les rialles despreocupades de les nenes del Congo: que potser poden unes paraules escrites, encara que sigui en paper timbrat , incloure tot això? Que potser poden aixecar murs? Ho pensem mentre mirem dos nens sirians amb uns cridaners cabells rojos, probablement heretats en la nit dels temps. Al cap i a la fi, tots hem estat migrants. No ho oblidem; no oblidem tots els nens que esperen.