"Jesús sofrent": en l'obra d'un pintor amic de la Comunitat de Sant'Egidio a Mèxic, víctima de Covid, una història de creu i de resurrecció

La Comunitat de la Ciutat de Mèxic recorda el pintor Salvador Nava Díaz a través de l'obra que va donar a Sant'Egidio titulada "Jesús sofrent", que dóna testimoni d'una vida de dolor que havia redescobert l'esperança de la resurrecció

Fa gairebé un any, enmig de la pandèmia, vam conèixer a Salvador Nava Díaz, destacat pintor mexicà de "pintura taurina". Salvador havia començat a perdre la vista, patia diabetis i hipertensió, però per a ell no hi havia lloc en els hospitals, que es dedicaven a a respondre a les diverses onades durant l'actual crisi de la Covid-19. Com molts ancians, Salvador també patia una altra malaltia, la soledat.

Salvador va venir a Sant'Egidio, a Ciutat de Mèxic, per ser atès al "Servicio Médico Abierto a Todos", el servei d'assistència mèdica gratuïta de la comunitat. Moltes vegades va expressar l'alegria d'haver arribat a un lloc on es recordava el seu nom, al servei mèdic s'hi va sentir fraternalment acollit i també en les distribucions d'aliments.

Va ser llavors quan va regalar a Sant'Egidio una petita aquarel·la que va titular "Jesús sofrent". Va dir que s'identificava amb el crucifix, perquè se sentia abatut, sol, sofrent ... però que quan va arribar a Sant'Egidio es va encendre en el seu cor l'esperança de la resurrecció.

Fa unes setmanes, la Covid-19 atacà el seu cos, provocant insuficiència respiratòria. Vacunat feia tan sols uns dies, encara no tenia prou defenses. Després de tres setmanes de malaltia, ha mort.

Després d'anys de separació, els membres de la seva família s'han ajuntat i retrobat per recordar en Salvador, juntament amb la comunitat. D'ell queda el record d'una profunda amistat amb la Comunitat i amb d'altres pobres que el coneixien, juntament amb aquesta petita obra preciosa que convida a trobar Jesús entre els marginats i sols.