news

A Guinea els voluntaris del projecte DREAM ajuden els presos de la presó de Dubréka

Article a Repubblica.it

Comparteix-Ho Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Impressió

Detinguts d'una presó de Guinea (Repubblica)

A Guinea els voluntaris del projecte DREAM ajuden els presos de la presó de Dubréka

Les dones i els homes de la Comunitat de Sant’Egidio duen aliments i música als presos que viuen en condicions de desesperació. El seu programa cura i prevé la sida i frena la malnutrició

Han acabat els dies de l'Eid al-Adha, la festa del sacrifici, una de les més importants que celebren els musulmans per demostrar la seva fidelitat i devoció a Déu. A Guinea, antiga colònia francesa de l'Àfrica occidental, un grup de voluntaris del projecte DREAM de la Comunitat de Sant’Egidio de Barcelona duu aliments i música a les presons de Dubréka, a 50 quilòmetres de la capital del país, Conakry, on els presos viuen en condicions precàries. El programa sanitari DREAM està en funcionament a Guinea des del 2006 i té com a objectiu curar i prevenir la sida, lluitar contra la malnutrició i garantir el dret a la salut. "La festa ha estat una ocasió per dur ajuda a persones que d'una altra manera serien oblidats", diu Raquel Sancho, mestra d'una escola de Barcelona que és membre del projecte d'assistència sanitària des de 2004.

Ajuda alimentària, sabó, dentífric. A les cel·les de Dubréka la llum és tènue, hi falta l'aire i el menjar escasseja. Els 170 presos reben un plat d'arròs en tot el dia. "Quan vius en aquestes condicions, la visita d'algú et recorda que existeixes, que ets una persona." La Raquel ja fa el viatge de tornada a Barcelona i explica que el so dels tambors i un plat d'arròs amb pollastre i salsa picant va tornar la vida a aquelles persones. Les ajudes alimentàries, el sabó, el dentífric i els medicaments que van dur els activistes milloren les condicions de vida dels detinguts que s'amunteguen en petites cel·les, on les malalties es difonen amb rapidesa.

Segueixen empresonats després d'haver complert condemna. Entre els detinguts no és difícil trobar-ne alguns que hagin complert la condemna però a causa d'un sistema judicial que no funciona encar estan esperant sentència: «Enguany hem alliberat tres detinguts després d'haver repassat el registre dels casos», explica la Raquel. Els activistes del programa DREAM van cada setmana a la presó i es converteixen així en l'únic contacte possible entre els detinguts i els seus sers estimats. «La farmàcia de la presó està buida i si no tens ningú que et porti els medicaments no és fàcil sobreviure. Nosaltres provem d'ajudar-los, informen les famílies sobre la salut dels seus parents i sobre el que necessiten», explica.

No tots tenen accés al sistema sanitari, que és privat i pateix encara més per la pressió de la covid-19. Els quatre centres de la Comunitat de Sant’Egidio ajuden més de 4000 pacients gratuïtament i arriben fins i tot a la perifèria més extrema, com la presó de Dubréka. I quan la Raquel i els altres voluntaris no són a Guinea, són les activistes locals, les que s'ocupen dels detinguts, dels pacients de les clíniques i de les famílies més fràgils. "La formació és una part fonamental del nostre projecte. Quan comencen el tractament contra la sida, alguns pacients decideixen estudiar per ser infermers o ajudar-nos als centres", explica la responsable del programa, Cristina Cannelli. Tot i que la incidència de la malaltia no és molt alta al país (al voltant de l'1,7%), això no vol dir que no morin i que calgui lluitar contra l'estigma que envolta les persones malaltes. Per això és bàsic el testimoni de persones amb sida. "En els últims anys hem aconseguit que uns tres-cents infants neixin sans de mares seropositives. És un gran èxit per a nosaltres", declara Cannelli.

Natasha Caragnano

Article original a Repubblica.it

[Traducció de la redacció]