L'estiu dels Joves per la Pau amb migrants de Lipa, un camp de refugiats a Bòsnia

Continua la missió estiuenca dels Joves per la Pau a Bòsnia. Les noies i nois de les comunitats de Bolonya, Pàdua i Treviso es troben a Bihac, on continuen un seguit d'activitats per donar suport als migrants en els camps i refugis improvisats als afores de la ciutat.

L'escola d'italià (en realitat també s'hi aprèn anglès, alemany i espanyol), promoguda des de la primera setmana, s'ha convertit en un dels esdeveniments més esperats i seguits per un nombre cada vegada més gran de joves migrants que poblen el campament de Lipa. L'escola es duu a terme en petits grups durant la tarda en un prat no gaire lluny del camp: s'hi palpa molta atenció i ganes de conèixer. També és un moment per parlar i conèixer-se millor.

L'ambient és de celebració i amistat: s'hi canten cançons en les llengües d'origen dels migrants. Cantar és explicar la pròpia història: un migrant pakistanès ha compost un text molt bonic i commovedor que explica les esperances d'un jove a la recerca d'un futur millor i les dificultats per intentar el "joc" de creuar la frontera cap a Europa.

Aquesta setmana, en col·laboració amb Ipsia-ACLI, una delegació dels Joves per la Pau va poder fer una visita al campament de Lipa, on van escoltar durant molta estona als qui hi viuen. Com a mostra d'amistat i proximitat, els Joves per la Pau van lliurar una samarreta a cada migrant: un bé molt preuat en aquesta estació.

