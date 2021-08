Sant'Egidio ajuda la diòcesi de Vasai (Índia) en la vacunació contra la covid-19

L'Índia és un dels països del món més afectat per la covid. Amb els seus 31 milions i 600.000 casos confirmats només està per darrere dels Estats Units. Els morts són molts (423.000 en una població de 1300 milions) però hi ha dubtes sobre les dades reals sobretot a causa de les condicions socioeconòmiques molt variables. En aquest context la Comunitat de Sant’Egidio ha enviat ajuda a la diòcesi de Vasai per ajudar en la vacunació contra la covid-19, que l'Església local està duent a terme juntament amb el Govern. Publiquem la carta d'agraïment de monsenyor Felix Machado, bisbe de Vasai i Secretari general de la Conferència Episcopal de l'Índia.

Estimat Alberto,

t'escric per expressar-te la meva profunda gratitud i la de tots els fidels de la nostra diòcesi de Vasai, a la Comunitat de Sant’Egidio pel gest visible de profunda amistat i de concreta solidaritat que heu volgut manifestar enviant-nos una valuosa ajuda econòmica en un temps difícil per a nosaltres, a causa de la força i de la rapidesa de la difusió del coronavirus a l'Índia i a la zona de la nostra diòcesi, on escassegen i en qualsevol cas són insuficients els llits d'hospital, falten bombones d'oxigen i medicaments en general i, sobretot, no hi ha vacunes, ni tampoc la possibilitat que arribin.



Tal com vam acordar, els diners que hem rebut s'utilitzaran per vacunar persones de totes les religions.



Totes les dones i els homes de la nostra terra, de cultures i religions diferents, i més encara els ancians i els més febles, han patit un dur cop durant la segona onada de la pandèmia de covid-19. Les ha agafat desprevingudes i el coronavirus ha provocat la infecció de quasi totes les famílies. Moltes famílies han hagut de gastar molts diners per cuidar les persones infectades i s'han perdut moltes vides, mentre que els infants s'han quedat orfes. Per això jo, personalment, juntament amb els capellans de la nostra diòcesi, decidim comprar vacunes i mantenir sempre obertes les esglésies, amb metges i infermers dels nostres hospitals de la zona i transformar-les en hospitals de campanya per a vacunar el major nombre de persones possible (cristians, hindús, budistes, musulmans, tothom que ho necessiti). Es tracta realment de "centres de vacunació interreligiosos" oberts a tothom...



A causa de la dificultat per emmagatzemar-les en grans quantitats, els hospitals compren les vacunes en petites quantitats. Les parròquies compren vacunes als hospitals (sobretot el Cardinal Valerian Gracias Memorial Trust Catholic Hospital) que les compra directament al Serum Institute de Pune.



En aquests temps tràgics la Comunitat de Sant’Egidio s'ha posat en contacte amb nosaltres, expressant així solidaritat i fraternitat humana. Gràcies pel vostre gest, amable i afectuós, realment humà i, sobretot, cristià.



Estan arribat les unitats de vacunes a poc a poc a causa de la falta de disponibilitat o del seu nombre reduït. Fins ara poquíssimes persones s'han pogut vacunar. A les zones rurals hi ha gent que es nega a vacunar-se. Tenen por que la vacuna provoqui la mort. Hem guardat els diners en reserva perquè al final tothom es motivarà a vacunar-se perquè creiem que la "immunitat de grup" debilitarà la força del virus covid-19 i salvarà la vida de les persones.



Ara mateix hi ha campanyes de vacunació a moltes de les nostres parròquies. Demanem a qui vulgui vacunar-se que pagui la vacuna o al menys que aportin el que puguin. Si algú no pot pagar els diners que costa la vacuna, utilitzarem el fons que hem creat amb el donatiu de la Comunitat de Sant’Egidio. Algunes persones paguen més del compte, de manera que compensen els que poden pagar menys.



Amb alguns amics hidús, demanem a totes les persones de totes les religions que busquin vacunes. El Govern controla rigorosament les iniciatives de vacunació, tot i que dona poquíssimes vacunes gratis a les persones Com que cal salvar totes les vides, no confiem que les vacunes del Govern siguin suficients, atès que la seva distribució és molt limitada, i a més les persones tenen problemes per seguir tot el procés (inscripció online, cites i calendari de vacunació).



Organitzarem també alguns centres de vacunació a localitats hindús, budistes i musulmanes. Quan hi hagi persones que no puguin pagar tot l'import, o no puguin pagar res, utilitzarem els diners de la donació de la Comunitat de Sant’Egidio. Enviarem a la Comunitat de Sant’Egidio un informe final de l'ús que s'ha fet dels diners destinats a la diòcesi de Vasai. Vam demanar als joves (que l'Alberto va conèixer durant les seves visites a Vasai) que ens ajudessin a organitzar campanyes de vacunació a llocs on els locals són reticents a vacunar-se.



Us agraeixo novament de tot cor el vostre gest i aprofito l'ocasió per renovar els nostres lligams fraterns que ens uneixen des de fa molts anys i per donar gràcies plegats al Senyor per les precioses mans que els membres de la Comunitat de Sant’Egidio han estès a Vasai en aquests temps tràgics de la covid-19. Gràcies.



Amb profunda amistat, que el Senyor us beneeixi



Arquebisbe Felix Machado, bisbe de Vasai i Secretari general de la Conferència Episcopal de l'Índia