19 d'agost, Dia Mundial de l'Ajuda Humanitària. Gràcies a tots els voluntaris involucrats en el món al costat dels més petits i per la pau

Cada any, el 19 d'agost, commemorem l'aniversari de l'atemptat amb bomba a la seu de l'ONU a Bagdad, Iraq, el 2003. Van morir 22 treballadors humanitaris. Des de llavors, el Dia Mundial de l'Ajuda Humanitària ofereix l'oportunitat de commemorar a les moltes dones i homes voluntaris que corren el risc de ser atacats, ferits o assassinats en el context de la seva tasca humanitària.

La Comunitat de Sant'Egidio des dels seus inicis ha involucrat a molts en diferents parts del món en un compromís voluntari i gratuït per fer del món un lloc millor, especialment per als més pobres i indefensos. Per això, el dia d'avui està dedicat a tots els qui es comprometen amb els infants de les Escoles de la Pau, amb els ancians, les persones amb discapacitat, els presos, en programes d'ajuda humanitària internacional com DREAM per lluitar contra el flagell de la SIDA a l'Àfrica, el BRAVO! per posar nom als infants invisibles que no tenen partida de naixement. En definitiva per a tots els que, incessantment i enmig de tantes dificultats, treballen per la pau, per defensar-la i construir-la on hi ha conflictes i violència.

L'ajuda humanitària és alimentació, cures, medicines, defensa dels drets humans i civils, acollint els refugiats mitjançant els corredors humanitaris, la recerca de la pau. És el treball de moltes persones, voluntaris, veritables treballadors humanitaris que enfronten desafiaments per salvar i millorar la vida de centenars de milers de persones. Gràcies a tots ells.